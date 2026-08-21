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சீமைக் கருவேல மரங்கள் தொடர்பான வழக்கு: தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம்

சீமைக் கருவேல மரங்கள் அகற்றுவது தொடர்பான வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது பற்றி...

உயர்நீதிமன்றம்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 5:17 pm IST

சீமைக் கருவேல மரங்கள் அகற்றுவது தொடர்பான வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றக் கோரி மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற கள ஆய்வு நடத்தப்படும் என அதிகாரிகள் கூறுவது தாமதப்படுத்தும் தந்திரம் என்றும் கருவேல மரங்களை அகற்ற பிறப்பித்த உத்தரவுகளை அமல்படுத்தாவிடில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிக்காக கனிம நிதியில் தலா ரூ.5 கோடி விடுவிக்க மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம், வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் 18ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது.

தமிழகத்தில் நீா்நிலைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக வளா்ந்துள்ள சீமைக் கருவேல மரங்களை முற்றிலுமாக அகற்றுமாறு சென்னை உயா் நீதிமன்றம் பல்வேறு உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இந்த விவகாரத்தில் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Madras High Court has reprimanded the Tamil Nadu government over the delay in removing invasive Seemai Karuvelam trees.

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