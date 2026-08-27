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சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய்யின் இருக்கை திடீர் மாற்றம்

சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் இருக்கை மாறியது குறித்து...

முதல்வர் விஜய் இருக்கை மாற்றம்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 5:17 pm IST

முதல்வருக்கான பிரத்யேக இருக்கையைத் தவிர்த்துவிட்டு, அமைச்சர்களுக்கான இருக்கையில் முதல்வர் விஜய் அமர்ந்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் முதல்வருக்கென தனியாக பிரத்யேக இருக்கை அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த நிலையில், இன்றைய சட்டப்பேரவையில் முதல்வருக்கான பிரத்யேக இருக்கையைத் தவிர்த்துவிட்டு, அமைச்சர்களுக்கான முன்வரிசை இருக்கையில் முதல்வர் விஜய் அமர்ந்தார்.

ஆளுங்கட்சிக்கான முதல் வரிசையில் அமைச்சர்களுக்கான இருக்கையில் செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு நடுவே அமைச்சர் அருண்ராஜ் அமரும் இடத்தில் முதல்வர் விஜய் அமர்ந்தார்.

மேலும், தன்னருகே அமர்ந்த முதல்வர் விஜய்யுடன் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தீவிரமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்.

முதல்வர் விஜய் இருக்கை மாற்றம்

முதல்வர் விஜய் இருக்கை மாற்றம்

Summary

CM Vijay's seat changed in the Legislative Assembly

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