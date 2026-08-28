புழல் காவல் நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!
புழல் சிறையைத் தொடர்ந்து காவல் நிலையத்திலும் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்திருப்பது பற்றி...
புழல் காவல் நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய்.
சென்னையை அடுத்த புழலில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது காவல் நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து போலீஸாரிடம் முதல்வர் கேட்டறிந்தார். மேலும் பொதுமக்களின் புகார்கள் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை பற்றியும் கேட்டறிந்தார்.
முன்னதாக புழல் மத்திய சிறையில் சுமார் ஒருமணி நேரம் ஆய்வு செய்ததைத் தொடர்ந்து புழல் காவல் நிலையத்திலும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
புழல் காவல் நிலையம் செல்கையில் சாலையில் நடந்து சென்றபடி அங்குகூடியிருந்த மக்களைப் பார்த்து கையசைத்தார். முதல்வர் விஜய்யை நேரில் பார்த்த மகிழ்ச்சியில் மக்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.
Summary
Chief Minister Vijay inspected the police station in Puzhal, near Chennai, on Friday.
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