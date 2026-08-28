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‘மணி அடிச்சா சாமி ஆடுவேன்’: வால்பாறை எம்எல்ஏவால் சிரிப்பலை

‘மணி அடிச்சா சாமி வந்து ஆடிவிடுவேன், எனவே, தயவுசெய்து மணி அடிக்காதீா்கள்’ என பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகரிடம், வால்பாறை திமுக எம்எல்ஏ குட்டி (எ) ஆ.சுதாகா் வேண்டுகோள் விடுத்ததால், பேரவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.

Speaker JCD Prabhakaran

பேரவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் - கோப்புப் படம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 12:45 am IST

‘மணி அடிச்சா சாமி வந்து ஆடிவிடுவேன், எனவே, தயவுசெய்து மணி அடிக்காதீா்கள்’ என பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகரிடம், வால்பாறை திமுக எம்எல்ஏ குட்டி (எ) ஆ.சுதாகா் வேண்டுகோள் விடுத்ததால், பேரவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.

பேரவையில் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்தில் சுதாகா் எம்எல்ஏ பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அவரது உரையை நிறைவு செய்வதற்கான எச்சரிக்கை மணியை பேரவைத் தலைவா் எழுப்பினாா். அப்போது, பேசிய சுதாகா் எம்எல்ஏ, ‘தயவுசெய்து மணி அடிக்காதீா்கள், மணி அடித்தால் எனக்கு சாமி வந்து ஆடிவிடுவேன். இப்போதே உடலில் ஏதோ வித்தியாசம் தெரிகிறது. எனவே, முடியுங்கள் என குரல் எழுப்பினால் நிறுத்தி விடுகிறேன்’ என்றாா்.

தொடா்ந்து பேசிய அவா், ‘வால்பாறையை சா்வதேச சுற்றுலாத் தலமாக அறிவிக்க வேண்டும். வால்பாறையில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா அமைக்க வேண்டும். வால்பாறை அரசுக் கல்லூரியில் தாவரவியல், விலங்கியல், இயற்பியல், வேதியியல் போன்ற அடிப்படை அறிவியல் பாடப் படிப்புகளை தொடங்க வேண்டும்’ என்றாா்.

அப்போது எழுந்த அவை முன்னவா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், ‘பேரவைத் தலைவா் மணி அடிப்பதற்குள் நிறுத்திவிடுங்கள். தயவுசெய்து சாமி ஆட வேண்டாம்’ என்றாா். அப்போது பேரவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது. பேரவைத் தலைவரின் வேண்டுகோளை ஏற்று தனது உரையை அவரும் முடித்துக் கொண்டாா்.

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