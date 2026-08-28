இந்தியாவிற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை! பிரக்ஞானந்தாவுக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!
அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற கிராண்ட் செஸ் டூர் 2026 போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து...
பிரக்ஞானந்தா | முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்
அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற கிராண்ட் செஸ் டூர் 2026 போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற சாதனை படைத்த இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுபற்றி முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"அமெரிக்காவின் செயின்ட் லூயிஸில் நடைபெற்ற கிராண்ட் செஸ் டூர் 2026 போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ள தமிழ்நாட்டின் இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
உலகின் தலைசிறந்த வீரர்களுடன் நடைபெற்ற போட்டிகளில், அபாரமான மனஉறுதியுடனும், மதிநுட்பத்துடனும் விளையாடி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருப்பது அவரது அசாதாரண ஆற்றலுக்கும், விடாமுயற்சிக்கும் கிடைத்த அங்கீகாரமாகும்.
இந்த மகத்தான வெற்றி, இளம் தலைமுறையினருக்குப் புதிய நம்பிக்கையையும் உத்வேகத்தையும் அளிப்பதோடு, தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது. உலக அரங்கில் மேலும் பல சாதனைகளைப் படைக்க பிரக்ஞானந்தாவை மனமார வாழ்த்துகிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
à®à®®à¯à®°à®¿à®à¯à®à®¾à®µà®¿à®©à¯ à®à¯à®¯à®¿à®©à¯à®à¯ à®²à¯à®¯à®¿à®¸à®¿à®²à¯ à®¨à®à¯à®ªà¯à®±à¯à®± à®à®¿à®°à®¾à®£à¯à®à¯ à®à¯à®¸à¯ à®à¯à®°à¯ 2026 à®ªà¯à®à¯à®à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®à®¾à®®à¯à®ªà®¿à®¯à®©à¯ à®ªà®à¯à®à®®à¯ à®µà¯à®©à¯à®± à®®à¯à®¤à®²à¯ à®à®¨à¯à®¤à®¿à®¯à®°à¯ à®à®©à¯à®± à®µà®°à®²à®¾à®±à¯à®±à¯à®à¯ à®à®¾à®¤à®©à¯à®¯à¯à®ªà¯ à®ªà®à¯à®¤à¯à®¤à¯à®³à¯à®³ à®¤à®®à®¿à®´à¯à®¨à®¾à®à¯à®à®¿à®©à¯ à®à®³à®®à¯ à®à®¿à®°à®¾à®£à¯à®à¯à®®à®¾à®¸à¯à®à®°à¯ à®¤à®¿à®°à¯.à®ªà®¿à®°à®à¯à®à®¾à®©à®¨à¯à®¤à®¾ à®à®µà®°à¯à®à®³à¯à®à¯à®à¯ à®à®©à®¤à¯ à®®à®©à®®à®¾à®°à¯à®¨à¯à®¤ à®ªà®¾à®°à®¾à®à¯à®à¯à®à®³à¯à®¯à¯à®®à¯, à®¨à®²à¯à®µà®¾à®´à¯à®¤à¯à®¤à¯à®à®³à¯à®¯à¯à®®à¯ à®¤à¯à®°à®¿à®µà®¿à®¤à¯à®¤à¯à®à¯â¦ pic.twitter.com/q55B3CdcbD— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) August 28, 2026
Summary
Pride for India and Tamil Nadu: Chief Minister Vijay congratulates Praggnanandhaa
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.