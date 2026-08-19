இந்திய தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த பிரக்ஞானந்தா..! கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிக்கும் தகுதி!

இந்திய அளவில் செஸ் தரவரிசையில் தமிழக வீரர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா நான்கு இடங்கள் முன்னேற்றம் கண்டு முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.
சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 8-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆர். பிரக்ஞானந்தா - பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியர் - லகிராவை வென்று புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். உலக அளவில் 8ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். அத்துடன் இந்த வெற்றியின் மூலமாக கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப் போட்டிக்கும் தேர்வாகி அசத்தியுள்ளார்.
மொத்தம் 9 சுற்றுகள் அடங்கிய இந்த சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் தொடரில் வெஸ்லி ஸோ உடன் பிரக்ஞானந்தா முதலிடத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார். கடைசி சுற்றில் வென்றால் கோப்பை உறுதியாகும்.
செஸ் கிளாசிக்கல் போட்டியின் தரவரிசை (இந்திய அளவில்)
1. பிரக்ஞானந்தா - 2759.5 புள்ளிகள்
2. அர்ஜுன் எரிகைசி - 2759 புள்ளிகள்
3. விஸ்வநாதன் ஆனந்த் - 2739 புள்ளிகள்
4. நிஹல் சரின் - 2718 புள்ளிகள்
5. டி. குகேஷ் - 2703 புள்ளிகள்
Summary
Praggnanandhaa New no.1 in India and he has officially secured his spot in the 2026 Grand Chess Tour Finals
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