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இந்திய தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த பிரக்ஞானந்தா..! கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிக்கும் தகுதி!

இந்திய அளவில் செஸ் தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்துள்ள தமிழக வீரர் பிரக்ஞானந்தா குறித்து...

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தமிழக செஸ் வீரர் பிரக்ஞானந்தா - படம்: எக்ஸ் / கிராண்ட் செஸ் டூர்.

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 4:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அளவில் செஸ் தரவரிசையில் தமிழக வீரர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா நான்கு இடங்கள் முன்னேற்றம் கண்டு முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 8-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆர். பிரக்ஞானந்தா - பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியர் - லகிராவை வென்று புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இந்த வெற்றியின் மூலமாக இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். உலக அளவில் 8ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். அத்துடன் இந்த வெற்றியின் மூலமாக கிராண்ட் செஸ் டூர் இறுதிப் போட்டிக்கும் தேர்வாகி அசத்தியுள்ளார்.

மொத்தம் 9 சுற்றுகள் அடங்கிய இந்த சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் தொடரில் வெஸ்லி ஸோ உடன் பிரக்ஞானந்தா முதலிடத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார். கடைசி சுற்றில் வென்றால் கோப்பை உறுதியாகும்.

செஸ் கிளாசிக்கல் போட்டியின் தரவரிசை (இந்திய அளவில்)

1. பிரக்ஞானந்தா - 2759.5 புள்ளிகள்

2. அர்ஜுன் எரிகைசி - 2759 புள்ளிகள்

3. விஸ்வநாதன் ஆனந்த் - 2739 புள்ளிகள்

4. நிஹல் சரின் - 2718 புள்ளிகள்

5. டி. குகேஷ் - 2703 புள்ளிகள்

Summary

Praggnanandhaa New no.1 in India and he has officially secured his spot in the 2026 Grand Chess Tour Finals

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