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தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் 14 சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் 14 சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் நீட்டிக்கப்பட்டது பற்றி...

ரயில்கள் - கோப்புப் படம்

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 3:01 am IST

தாம்பரத்திலிருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் வாராந்திர 14 சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்த தெற்கு ரயில்வே வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தாம்பரத்திலிருந்து போடி நாயக்கனூருக்கு செல்லும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 06059) வரும் செப்.12 முதல் 26-ஆம் தேதி வரையிலும், போடிநாயக்கனூா்-தாம்பரம் இடையேயான வாராந்திர விரைவு ரயில் (எண்: 06060) செப்.13 முதல் 27-ஆம் தேதி வரையிலும், சென்னை எழும்பூா்-கன்னியாகுமரி (வெள்ளிக்கிழமை) விரைவு ரயில் (எண்: 06045) செப்.4 முதல் 25-ஆம் தேதி வரையிலும், கன்னியாகுமரி- எழும்பூா் நிலையம் வரையில் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) விரைவு ரயில் (எண்: 06046) செப்.6 முதல் 27-ஆம் தேதி வரையிலும், மங்களூரு-சென்னை சென்ட்ரல் இடையேயான விரைவு ரயில் (எண்: 06126) வரும் செப். 7 முதல் 28- ஆம் தேதி வரையிலும் சென்னை எழும்பூா்-மங்களூரு இடையிலான விரைவு ரயில் (எண்: 06125) மற்றும் போதனூா்-சென்னை சென்ட்ரல் இடையேயான விரைவு ரயில் (எண்: 06028) ஆகியவை செப்.8 முதல் 29-ஆம் தேதி வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி-மேட்டுப்பாளையம் விரைவு ரயில் (எண்: 06030) செப்.6 முதல் 27-ஆம் தேதி வரையிலும், மேட்டுப்பாளையம்-திருநெல்வேலி விரைவு ரயில் (எண்: 06029) செப்.7 முதல் 28 ஆம் தேதி வரையிலும், திருநெல்வேலி-தாம்பரம் விரைவு ரயில் (எண்: 06166) செப்.6 முதல் 27-ஆம் தேதி வரையிலும், திருநெல்வேலி- தாம்பரம் விரைவு ரயில் (எண்: 06070) செப்.3 முதல் 24-ஆம் தேதி வரையிலும், தாம்பரம்-திருநெல்வேலி விரைவு ரயில் (எண்: 06069) செப்.4 முதல் வரும் 25-ஆம் தேதி வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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