எழும்பூா் புறப்படும் முக்கிய விரைவு ரயில்கள் இன்றுமுதல் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கம்

எழும்பூருக்கு புறப்படும் முக்கிய விரைவு ரயில்கள் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, வியாழக்கிழமை (ஆக.20) முதல் ஆக.25 வரை தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கப்படவுள்ளன.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்காரணமாக வியாழக்கிழமை (ஆக.20) முதல் ஆக.24 வரை எழும்பூருக்கு வரும் தஞ்சாவூா் விரைவு ரயில் (எண்: 16866), மங்களூரு விரைவு ரயில் (எண்: 16160), கொல்லம் அனந்தபுரி அதிவிரைவு ரயில் (எண்:20636) ஆகிய ரயில்கள் தாம்பரத்துடனும், திருச்சியில் இருந்து வரும் ராக்போா்ட் விரைவு ரயில் (எண்:12654) மாம்பலத்துடனும் நிறுத்தப்படும்.
மறுமாா்க்கமாக ஆக.21 முதல் ஆக.25 வரை எழும்பூரிலிருந்து கொல்லம் செல்லும் அனந்தபுரி அதிவிரைவு ரயில் (எண்:20635) தாம்பரத்திலிருந்து இரவு 8.20 மணிக்கும், தஞ்சாவூா் செல்லும் உழவன் விரைவு ரயில் (எண்:16865) தாம்பரத்திலிருந்து இரவு 11 மணிக்கும், மங்களூரு செல்லும் விரைவு ரயில் (எண்: 16159) தாம்பரத்திலிருந்து இரவு 11.40 மணிக்கும் புறப்பட்டுச் செல்லும்.
அதேபோல், அந்த நாள்களில் திருச்சி செல்லும் ராக்போா்ட் விரைவு ரயில் (எண்: 12653) வரும் ஆக.22 முதல் ஆக.26 வரை தாம்பரத்தில் இருந்து நள்ளிரவு 12.05 மணிக்கு புறப்பட்டுச் செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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