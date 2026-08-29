வேளாங்கண்ணி ஆலய திருவிழா: பெசன்ட்நகரில் போக்குவரத்து மாற்றம்
சென்னை பெசன்ட்நகா் வேளாங்கண்ணி ஆலய திருவிழாவையொட்டி, 4 நாள்கள் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
போக்குவரத்து மாற்றம் - DIN
சென்னை பெசன்ட்நகா் வேளாங்கண்ணி ஆலய திருவிழாவையொட்டி, 4 நாள்கள் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சென்னை பெருநகர காவல் துறை வெள்ளிக்கிழமை இரவு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பெசன்ட்நகா், அன்னை வேளாங்கண்ணி தேவாலயம் திருவிழா சனிக்கிழமை (ஆக.29) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. அன்று மாலை 4.30 மணிக்கு கொடியேற்றம் நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து நற்கருணை தோ் ஊா்வலம் நடைபெறுகிறது.
இதேபோன்று ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி அன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நற்கருணை ஊா்வலம் நடைபெறுகிறது. செப்டம்பா் 7-ஆம் தேதி அன்று இரவு 7.30 மணிக்கு பெரிய தோ் பவனி நடைபெறுகிறது. செப்டம்பா் 8-ஆம் தேதி மாலை கொடி இறக்க நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் ஆகஸ்ட் 29,செப்டம்பா் 7,8ஆம் தேதிகளில் பெசன்ட்நகா் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
வாகன நிறுத்துமிடம்: திருவிழாவுக்கு வரும் பக்தா்களின் வாகனங்கள்,ஆல்காட் நினைவு மேல்நிலைப்பள்ளி, அறிஞா் அண்ணா அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,பெசன்ட் நகா் 2வது பிரதான சாலை, பெசன்ட் நகா் 4வது அவென்யு,பெசன்ட் நகா் 17வது குறுக்குத் தெரு ஆகிய இடங்களில் நிறுத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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