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பயணிகள் கவனிக்க... கான்பூர் - மதுரை சிறப்பு ரயில் நவம்பர் வரை நீட்டிப்பு!

உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரிலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் சேவை வரும் நவம்பா் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

ஓணம் பண்டிகை

ரயில்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 3:20 am IST

உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரிலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் சேவை வரும் நவம்பா் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளிட்ட செய்திக்குறிப்பு: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கான்பூா் நிலையத்திலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில் (எண்: 01925) வரும் செப். 2 முதல் வரும் நவ. 25 வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது.

மறுமாா்க்கத்தில் மதுரையிலிருந்து கான்பூா் நிலையத்துக்கும் விரைவு ரயில் (எண்: 01926) வரும் செப். 5 முதல் நவ. 28 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் அகமதாபாதிலிருந்து மங்களூருக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில் (எண்: 09424) வரும் செப். 4 முதல் நவ. 27 வரையிலும், மறுமாா்க்கத்தில் மங்களூரில் இருந்து அகமதாபாதுக்கு விரைவு ரயில் (எண்: 09423) வரும் செப். 6 முதல் நவ. 28 வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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