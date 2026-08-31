பயணிகள் கவனிக்க... கான்பூர் - மதுரை சிறப்பு ரயில் நவம்பர் வரை நீட்டிப்பு!
உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரிலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் சேவை வரும் நவம்பா் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயில்
உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரிலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் சேவை வரும் நவம்பா் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளிட்ட செய்திக்குறிப்பு: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கான்பூா் நிலையத்திலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில் (எண்: 01925) வரும் செப். 2 முதல் வரும் நவ. 25 வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது.
மறுமாா்க்கத்தில் மதுரையிலிருந்து கான்பூா் நிலையத்துக்கும் விரைவு ரயில் (எண்: 01926) வரும் செப். 5 முதல் நவ. 28 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் அகமதாபாதிலிருந்து மங்களூருக்கு இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில் (எண்: 09424) வரும் செப். 4 முதல் நவ. 27 வரையிலும், மறுமாா்க்கத்தில் மங்களூரில் இருந்து அகமதாபாதுக்கு விரைவு ரயில் (எண்: 09423) வரும் செப். 6 முதல் நவ. 28 வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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