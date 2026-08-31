தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று...
தமிழக சட்டப்பேரவை - கோப்புப் படம்
பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் தலைமையில் திங்கள்கிழமை (ஆக.31) பேரவைக் கூடியதும் முதல் நடவடிக்கையாக கேள்வி நேரம் நடைபெறும்.
தொடா்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை, சமூகநலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறை, வேளாண் துறை ஆகியவற்றின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறவுள்ளது.
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