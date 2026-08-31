மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களுக்கு 15 காவல் உதவிக் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமனம்!
மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட 12 மாவட்டங்களுக்கு 15 காவல் உதவிக் கண்காணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டது குறித்து...
தமிழ்நாடு அரசு - கோப்புப் படம்
மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் 15 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைக் காவல் உதவிக் கண்காணிப்பாளர்களை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது.
அஞ்சித் ஏ நாயர் - தூத்துக்குடி
பி. அங்கிதா - பட்டுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
எஸ். அஸ்வினி - திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் மாவட்டம்
விஸ்வஜித் பாண்டா - திருநெல்வேலி
சாத்ரியா கவின் டிஜே - சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம்
எஸ். இன்பா - திருவெறும்பூர், திருச்சி மாவட்டம்
பி. மஞ்சிமா - திண்டுக்கல்
மன்னம் சுஜித் சம்பத் - ராசிபுரம், நாமக்கல் மாவட்டம்
நீல் சர்மா - கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி மாவட்டம்
கே. நேஹா - ராமநாதபுரம்
பிரியங்கா பார்கவ் - நாகப்பட்டினம்
ராகுல் வி கோபால் - திருவண்ணாமலை
சைந்தனே ஸ்வப்னிலா அனில் - ராஜபாளையம், விருதுநகர் மாவட்டம்
தனூ சிங் - ஊமச்சிகுளம், மதுரை மாவட்டம்
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியின் காவல் உதவிக் கண்காணிப்பாளராக இருந்த ஆஷிஷ் புனியா ஐபிஎஸ், தற்போது மதுரை மாவட்டம் அண்ணா நகர் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
15 Assistant Superintendents of Police appointed for 12 districts
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