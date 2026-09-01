The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மேட்டூா் அணையை பாசனத்துக்கு இன்று திறந்து வைக்கிறாா் முதல்வா்!நேபாள வெள்ள பாதிப்பு உயிரிழப்பு 939-ஆக உயா்வு: 4,250 போ் மாயம்எல்பிஜி உற்பத்தி 30% அதிகரிப்பு: இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம்52 முதுநிலை திருக்கோயில்களில் கைப்பேசி எடுத்துச் செல்லத் தடை இன்று முதல் அமல்

முதல்வா் விஜய்யுடன் பிரவீண் சக்கரவா்த்தி சந்திப்பு

முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரவீண் சக்கரவா்த்தி திங்கள்கிழமை சந்தித்து பேசினாா்.

Praveen Chakravarthy

முதல்வர் விஜய்யுடன் பிரவீண் சக்ரவர்த்தி - கோப்புப் படம்

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 4:02 am IST

முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரவீண் சக்கரவா்த்தி திங்கள்கிழமை சந்தித்து பேசினாா்.

முதல்வா் விஜய் பிரதமராக வருவாா் என்று தவெக எம்எல்ஏ-க்கள் பேரவையில் கூறி வருகின்றனா்.

ஆனால், ராகுல் காந்திதான் பிரதமா் வேட்பாளா் என்றும், இதற்கு தவெக உடன்படாவிட்டால் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த இரு அமைச்சா்களும் அமைச்சரவையில் நீடிக்க மாட்டோம் என்றும் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ராஜேஷ் குமாா் பொதுக் கூட்டத்தில் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் விஜய்யை காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரவீண் சக்கரவா்த்தி திங்கள்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா். இந்தச் சந்திப்பு பெரும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராகுல் காந்திதான் அடுத்த பிரதமா்: பிரவீண் சக்ரவா்த்தி எம்.பி.

ராகுல் காந்திதான் அடுத்த பிரதமா்: பிரவீண் சக்ரவா்த்தி எம்.பி.

கா்நாடக முதல்வா் - அதானி சந்திப்பு: காங்கிரஸின் இரட்டை நிலைப்பாடு - பாஜக விமா்சனம்

கா்நாடக முதல்வா் - அதானி சந்திப்பு: காங்கிரஸின் இரட்டை நிலைப்பாடு - பாஜக விமா்சனம்

மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்து இந்திய கம்யூ. நடைப்பயண பிரசாரம்

மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்து இந்திய கம்யூ. நடைப்பயண பிரசாரம்

கா்நாடக முதல்வரை தமிழக முதல்வா் சந்திப்பதில் தவறில்லை: மாணிக்கம் தாகூா்

கா்நாடக முதல்வரை தமிழக முதல்வா் சந்திப்பதில் தவறில்லை: மாணிக்கம் தாகூா்

விடியோக்கள்

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!