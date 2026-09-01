முதல்வா் விஜய்யுடன் பிரவீண் சக்கரவா்த்தி சந்திப்பு
முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரவீண் சக்கரவா்த்தி திங்கள்கிழமை சந்தித்து பேசினாா்.
முதல்வர் விஜய்யுடன் பிரவீண் சக்ரவர்த்தி - கோப்புப் படம்
முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யுடன் காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரவீண் சக்கரவா்த்தி திங்கள்கிழமை சந்தித்து பேசினாா்.
முதல்வா் விஜய் பிரதமராக வருவாா் என்று தவெக எம்எல்ஏ-க்கள் பேரவையில் கூறி வருகின்றனா்.
ஆனால், ராகுல் காந்திதான் பிரதமா் வேட்பாளா் என்றும், இதற்கு தவெக உடன்படாவிட்டால் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த இரு அமைச்சா்களும் அமைச்சரவையில் நீடிக்க மாட்டோம் என்றும் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ராஜேஷ் குமாா் பொதுக் கூட்டத்தில் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் விஜய்யை காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரவீண் சக்கரவா்த்தி திங்கள்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா். இந்தச் சந்திப்பு பெரும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
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