நிலம், நீா்நிலை, பூங்கா ஆக்கிரமிப்பு புகாா்கள்: தமிழக அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள், நீா்நிலைகள், பூங்காக்கள் ஆக்கிரமிப்பு குறித்து புகாா்கள் வந்தால், அதுதொடா்பாக ஒரு மாதத்துக்குள் விசாரணையை தொடங்கி, 3 மாதங்களில் விசாரணையை முடித்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது தொடா்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் துரை சீனிவாசன் என்பவா் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், அரக்கோணம் நகராட்சியில் பூங்காவுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில், பூங்கா ஆக்கிரமிப்பு தொடா்பாக பல மாதங்களுக்கு முன்பே புகாா் அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டி வாதிடப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மனுதாரரின் புகாா் குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து அரக்கோணம் நகராட்சி ஆணையா் இரண்டு வாரங்களுக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா்.
மேலும் அரசு புறம்போக்கு நிலங்கள், நீா்நிலைகள், பூங்காக்கள் ஆக்கிரமிப்பு குறித்து புகாா்கள் வந்தால், அதுதொடா்பாக ஒரு மாதத்துக்குள் விசாரணையை தொடங்கி, 3 மாதங்களில் விசாரணையை முடித்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது தொடா்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்த காலவரம்பை மீறும் அதிகாரிகள் மீது தமிழக அரசு துறை ரீதியான விசாரணை நடத்தி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுதொடா்பாக தலைமைச் செயலா், தொடா்புடைய அதிகாரிகளுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனா்.