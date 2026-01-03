தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்வு! மாலை நிலவரம்...

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...
gold rate
தங்கம்...கோப்புப்படம்
Updated on
1 min read

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று(சனிக்கிழமை) மாலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த டிச. 15 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை எட்டிய நிலையில், இடையிடையே குறைந்து பின்னர் மீண்டும் ரூ. 1 லட்சத்தைத் தாண்டி விற்பனையாகி வருகிறது.

இன்று காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்த நிலையில் மாலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்துள்ளது.

சனிக்கிழமை(ஜன. 3) மாலை நிலவரப்படி ஒரு சவரன் ரூ. 1,00,800-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 12,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை இன்று காலை ரூ. 4 குறைந்த நிலையில் மாலையில் ரூ. 1 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 257- க்கும் விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,57,000- க்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Chennai gold and silver rate today evening status

gold rate
சிறிய மாற்றமே பெரிய பலன்; 2026-ல் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானங்கள்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

gold rate
தங்கம் விலை
Gold and silver
தங்கம் விலை உயர்வு
today gold and silver rate
Gold and Silver prices

Related Stories

No stories found.