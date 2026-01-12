ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணமா? - புகார் எண்கள் அறிவிப்பு!

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி ஆம்னி பேருந்துகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் பயணிகள் புகார் அளிக்க தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருந்து மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊருக்குச் செல்கின்றனர். ரயில்கள் நிரம்பி வழியும் நிலையில் ஆம்னி பேருந்துகளில் ஆயிரக்கணக்கில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
உதாரணமாக சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு ரூ. 4,000, நெல்லைக்கு ரூ. 4,500 வரையிலும் வசூலிக்கப்படுகிறது.
இந்த புகார் குறித்து தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து தமிழக அரசு புகார் எண்களை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
பொங்கல் பண்டிகை மற்றும் தொடர் வார விடுமுறையை முன்னிட்டு (12.01.2026 முதல் 18.01.2026 வரை) பொதுமக்கள் வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வதைப் பயன்படுத்தி தனியார் ஆம்னி பேருந்துகள் அதிகப்படியான கட்டணம் வசூல் செய்தால் அதனைத் தடுக்க தமிழ்நாடு முழுவதும் வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலர்கள், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து சோதனைச்சாவடி ஆய்வாளர்கள் ஆகியோரைக் கொண்டு சிறப்புக்குழு அமைக்கப்பட்டு அதிகப்படியான கட்டணம் வசூல் செய்யும் மற்றும் அனுமதிக்குப் புறம்பாக இயங்கும் ஆம்னி பேருந்துகளை தீவிரமாக சோதனை செய்து அபராதம் விதித்தும் வாகனங்களைச் சிறைபிடித்தும் வரி வசூல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் தங்களது சொந்த ஊருக்கு பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதால் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் வருவதை தொடர்ந்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் கீழ்காணும் எண்கள் மூலம் தொலைப்பேசி வாயிலாகவோ, வாட்ஸ் ஆப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அல்லது குரல் பதிவாகவோ புகார் தெரிவிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம், சென்னை -1800 425 6151
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (வடக்கு) - 99442 53404
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (தெற்கு) - 97905 50052
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், மதுரை - 90953 66394
இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், கோயம்புத்தூர் - 91235 93971
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விழுப்புரம் - 96773 98825
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், வேலூர் - 98400 23011
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சேலம் - 78456 36423
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், ஈரோடு - 80569 40040
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருச்சிராப்பள்ளி - 90660 32343
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விருதுநகர் - 90257 23800
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருநெல்வேலி - 96981 18011
துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், தஞ்சாவூர் - 95850 20865
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
