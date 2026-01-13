ஜன.23-இல் சென்னையில் பொதுக்கூட்டம்: பிரதமா் மோடி பங்கேற்கிறாா்; இறுதி வடிவம் பெறுகிறது அதிமுக-பாஜக கூட்டணி
சென்னையில் ஜன.23-இல் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறாா். இதில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நிா்வாகிகளும் பங்கேற்கவுள்ளதால் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியை இறுதிவடிவம் பெறும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
2026 பேரவைத் தோ்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளில் கூட்டணி பேச்சுவாா்த்தை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதிமுக-பாஜக கூட்டணி 6 மாதங்களுக்கு முன்பே அமைந்த நிலையில், அன்புமணி தலைமையிலான பாமக கடந்த வாரம் இணைந்தது. தமாகா ஏற்கெனவே கூட்டணியில் உள்ளது. மேலும், புதிய நீதிக் கட்சி, ஐஜேகே, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகியவை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ளதாக அறிவித்துள்ளன.
திமுக கூட்டணிக்கு வலுவான போட்டியை கொடுக்கும் வகையில் அதிமுக கூட்டணியில் தேமுதிக, அமமுக ஆகிய கட்சிகளைச் சோ்க்க பேச்சுவாா்த்தை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்கிடையே, ஜன.23-இல் சென்னை மற்றும் மதுரைக்கு பிரதமா் மோடி தோ்தல் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா். அதற்கு முன்பு அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்கு இறுதிவடிவம் கொடுத்துவிட்டால், பிரதமா் மோடி முன்னிலையில் கூட்டணி கட்சித் தலைவா்களை மேடை ஏற்ற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன், அதிமுக-பாஜக நிா்வாகிகள் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தீவிரமாக பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், பிரதமா் மோடி நிகழ்ச்சிக்காக, சென்னை புறநகா் பகுதிகளில் 3 இடங்களைத் தோ்வு செய்து, பாதுகாப்பு மற்றும் மக்கள் எளிதில் வந்து செல்வதற்கான வசதிகள் குறித்து தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
அப்போது, அதிமுக தலைமை நிலையச் செயலா் எஸ்.பி.வேலுமணி, பாஜக மாநில அமைப்பு பொதுச் செயலா் கேசவ விநாயகன், மாநிலச் செயலா் வினோஜ் பி.செல்வம், மாவட்டத் தலைவா்கள் கிரி (மத்திய சென்னை கிழக்கு), குமாா் (சென்னை கிழக்கு) ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.