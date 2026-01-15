தமிழ்நாடு

ஜனநாயகனுக்கு தொடரும் சிக்கல்! மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி!

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தணிக்கைச் சான்று வழக்கில் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் தணிக்கை சான்று வழக்கில் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்து உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

விஜய் நடித்த 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டிற்காக தணிக்கைச் சான்று அனுமதியைப் பெறுவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் தொடர்பாக, அதன் தயாரிப்பாளர் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தள்ளுபடி செய்தது.

ஜன.20 ஆம் தேதி உயர் நீதிமன்ற அமர்வு விசாரித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

