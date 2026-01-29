எழும்பூா் - திருநெல்வேலிக்கு இன்று சிறப்பு ரயில்
தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு, சென்னை எழும்பூரிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜன.30) இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே மண்டலம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தைப்பூசத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, சென்னை எழும்பூரிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை (ஜன.30), இரவு 11.45 மணிக்கு புறப்படும் அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் (எண்: 06001) சனிக்கிழமை (ஜன.31) பிற்பகல் 11.15 மணிக்கு திருநெல்வேலியை சென்றடையும். மறுமாா்க்கத்தில் திருநெல்வேலியிலிருந்து பிப்.1-ஆம் தேதி இரவு 10.35 மணிக்கு புறப்படும் அதிவிரைவு சிறப்பு ரயில் (எண்: 06002) மறுநாள் திங்கள்கிழமை (பிப்.2) காலை 9.30 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.
செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், விருத்தாசலம், அரியலூா், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகா், சாத்தூா், கோவில்பட்டி ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.