கோயம்புத்தூர்

போத்தனூா் - பரௌனி இடையே சிறப்பு ரயில்!

ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு கோவை போத்தனூரில் இருந்து பிகாா் மாநிலம் பரௌனிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு ரயில்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:26 pm

இதுகுறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு மாா்ச் 2, 9 ஆகிய இரண்டு திங்கள்கிழமைகளில் போத்தனூரில் இருந்து காலை 4.30 மணிக்கு புறப்படும் போத்தனூா் - பரெளனி சிறப்பு ரயில் (எண்: 06021) புதன்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2 மணிக்கு பரெளனி நிலையத்தை சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக, மாா்ச் 5, 12 ஆகிய இரண்டு வியாழக்கிழமைகளில் பரெளனியில் இருந்து பிற்பகல் 1.15 மணிக்கு புறப்படும் பரௌனி - போத்தனூா் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06022) சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11.30 மணிக்கு போத்தனூரை வந்தடையும்.

இந்த ரயில் திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூா், கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கோல், தெனாலி, விஜயவாடா, வாரங்கல், ராமகுண்டம், சந்திரப்பூா், நாக்பூா், ஜபல்பூா், சாட்னா, மாணிக்பூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

