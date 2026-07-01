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தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு! அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன்ஜாமீன் கோரி மனு!

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்திருப்பது பற்றி...

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அனிதா ஆா். ராதாகிருஷ்ணன் - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 12:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக பதியப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்துள்ளார்.

திருச்செந்தூரில் கடந்த ஜூன் 20 ஆம் தேதி நடைபெற்ற திமுக கூட்டத்தில் பேசிய அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறு கருத்துகளை தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பான காணொலி இணையத்தில் வைரலாகப் பரவிய நிலையில், முதல்வர் விஜய் குறித்து ஒருமையிலும், அவதூறாகவும் பேசியதாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிராக தவெக நகரச் செயலர் செல்வம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது அவதூறாக பேசுவது, மோதலை தூண்டுவது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

இந்த நிலையில், கைதாவதை தவிர்க்க, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மனு அளித்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தனக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Defamation regarding Chief Minister Vijay - Anitha Radhakrishnan files petition seeking anticipatory bail

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