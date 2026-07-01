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தமிழ்நாடு

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில் தேரோட்டம்! தேர் குடை சரிந்ததால் பரபரப்பு!

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில் தேரோட்டத்தின்போது தேர் குடை சரிந்தது பற்றி...

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திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில் தேர் குடை சரிந்தது.. - X

Updated On :1 ஜூலை 2026, 10:45 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயில் தேரோட்டத்தின்போது தேரின் உச்சியில் இருந்த கொடையுடன் கலசம் திடீரென சரிந்ததால் சற்று பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி திருக்கோயில் ஆனி மாத பிரம்மோற்சவ விழா 10 நாள்கள் நடைபெறும் நிலையில் 7-ம் நாளான இன்று (புதன்கிழமை) தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தேரை வடம்பிடித்து தொடக்கிவைத்தார்.

அப்போது மாட வீதியில் தேர் வந்துகொண்டிருந்தபோது திடீரென தேரின் உச்சியில் இருந்த கொடை மற்றும் கலசம் சரிந்தது. வீதியில் மேலே சென்ற கேபிள் வயர் தட்டியதால் கலசம் சரிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து உடனடியாக கோயில் அர்ச்சகர்கள் மேலே ஏறி அதனை சரிசெய்தனர். இதனால் சிறிது நேரம் தேரோட்டம் தடைபட்டது.

Summary

Thiruvallikeni Parthasarathy Temple Chariot function

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