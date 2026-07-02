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தமிழ்நாடு

ஜூலை 2-ல் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! வெள்ளி?

ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை காலை அதிரடியாக பவுனுக்கு 1,200 உயா்ந்துள்ளது குறித்து...

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தங்கம் விலை - ANI

Updated On :2 ஜூலை 2026, 10:21 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை காலை அதிரடியாக பவுனுக்கு 1,200 உயா்ந்துள்ளது. அதன்படி பவுன் ரூ.1,07,200-க்கு விற்பனையாகிறது.

மேற்கு ஆசிய போா்பதற்றம் தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், கச்சா எண்ணெயின் விலை படிப்படியாக குறைந்து இயல்புநிலைக்கு திரும்பி வருகிறது.

இதற்கிடையே, இந்திய ரூபாய்க்கு நிகராண டாலரின் மதிப்பு 95.1 -ஆக உயா்ந்துள்ளது. மேலும், சா்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடும் சற்று குறைந்துள்ளது.

இதுபோன்ற சா்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.

புதன்கிழமை(ஜூலை 1) காலை விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.13,100-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,04,800-க்கும் விற்பனையானது. அதையடுத்து மாலை வா்த்தகம் நிறைவடைவதற்கு முன்பு அதிரடியாக உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.150 உயா்ந்து ரூ.13,250-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,200 உயா்ந்து ரூ.1,06,000-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை(ஜூலை 2) காலை விலை கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து ரூ.13,400-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.1,07,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை உயர்வு

அதேபோன்று வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5000 உயர்ந்து ரூ.2.50 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Gold prices surge! What about silver?

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