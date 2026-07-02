ஜூலை 2-ல் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! வெள்ளி?

சென்னை: ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை காலை அதிரடியாக பவுனுக்கு 1,200 உயா்ந்துள்ளது. அதன்படி பவுன் ரூ.1,07,200-க்கு விற்பனையாகிறது.
மேற்கு ஆசிய போா்பதற்றம் தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ள நிலையில், கச்சா எண்ணெயின் விலை படிப்படியாக குறைந்து இயல்புநிலைக்கு திரும்பி வருகிறது.
இதற்கிடையே, இந்திய ரூபாய்க்கு நிகராண டாலரின் மதிப்பு 95.1 -ஆக உயா்ந்துள்ளது. மேலும், சா்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடும் சற்று குறைந்துள்ளது.
இதுபோன்ற சா்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.
புதன்கிழமை(ஜூலை 1) காலை விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.13,100-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,04,800-க்கும் விற்பனையானது. அதையடுத்து மாலை வா்த்தகம் நிறைவடைவதற்கு முன்பு அதிரடியாக உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.150 உயா்ந்து ரூ.13,250-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,200 உயா்ந்து ரூ.1,06,000-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை(ஜூலை 2) காலை விலை கிராமுக்கு ரூ.150 உயர்ந்து ரூ.13,400-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.1,07,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை உயர்வு
அதேபோன்று வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5000 உயர்ந்து ரூ.2.50 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Gold prices surge! What about silver?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.