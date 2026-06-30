காலையில் குறைந்த தங்கம் பிற்பகலில் உயர்வு! (ஜூன் 30)

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 30) காலை குறைந்த நிலையில், பிற்பகலில் உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாகத் தொடர்ந்து ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றன. ஆனால், தங்கம் விலையில் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் ஏதும் ஏற்படவில்லை.
இன்று காலையில் வர்த்தகம் தொடங்கும்போது அதிரடியாகச் சரிந்த தங்கம் விலை, பிற்பகலில் உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,240-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 270 குறைந்து ரூ. 13,030-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
ஆனால், பிற்பகலில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,360 உயர்ந்து ரூ. 1,05,600-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 170 உயர்ந்து ரூ. 13,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
இன்று காலை வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
பிற்பகலில் சற்று ஏற்றம் கண்டுள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகின்றது.
In Chennai, the price of ornamental gold dropped this morning (June 30) but rose in the afternoon.
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