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தமிழ்நாடு

60 வயதானவா்களுக்கும் வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்கள்: முதல்வா் விஜய் தலைமையிலான கூட்டத்தில் முடிவு

தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்கள் பெறும் பயனாளிகளின் வயது வரம்பை 60 ஆகக் குறைக்க முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

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கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 6:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் வீடு தேடி ரேஷன் பொருள்கள் பெறும் பயனாளிகளின் வயது வரம்பை 60 ஆகக் குறைக்க முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறைகளில் புதிதாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய திட்டங்களை வெளிப்படைத் தன்மையுடன் செயல்படுத்துவது குறித்தும் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் இந்த மாத இறுதியில் தாக்கல் செய்யப்படலாம் எனத் தெரிகிறது. அதில், இடம்பெற வேண்டிய புதிய திட்டங்கள், தற்போதைய திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் துறைகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக துறை வாரியாக ஆலோசனைக் கூட்டங்களை முதல்வா் நடத்தி வருகிறாா்.

முதல்நாளில் கூட்டுறவு மற்றும் உணவுத் துறை, வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை துறைகள் சாா்ந்த ஆலோசனை நடைபெற்றது. இரண்டாவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை ஊரக வளா்ச்சித் துறை மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் முதல்வா் விஜய், ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் என்.ஆனந்த், பொதுப் பணிகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, நிதி அமைச்சா் மரிய வில்சன், தலைமைச் செயலா் எம்.சாய்குமாா் மற்றும் துறைகள் சாா்ந்த செயலா்கள், அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் குறுகிய கால திட்டங்கள் மற்றும் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள், துறைகளின் செயல்பாடுகள் உள்பட பல்வேறு விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டன.

துறை ரீதியிலான இந்தக் கூட்டங்கள் வரும் 22-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளன. கடந்த வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டுறவுத் துறை சாா்ந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தாயுமானவா் திட்டத்தில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட குடும்ப அட்டைதாரா்களை இணைப்பதற்கு தமிழக அரசு திட்டமிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இது குறித்து கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

கடந்த திமுக ஆட்சியில் முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று ரேஷன் பொருள்களை வழங்குவதற்காக தாயுமானவா் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போது புதிதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசும் இந்தத் திட்டத்தைத் தொடர முடிவு செய்துள்ளது.

முதல்வரின் அறிவுறுத்தலின்படி தாயுமானவா் திட்டம் விரைவில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. தற்போது 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் 20 லட்சம் போ் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற்று வருகின்றனா். இதை 60 வயதாக குறைத்து, கைம்பெண்களுக்கும் விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பட்ஜெட்டில் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

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