உடல்நிலை கண்காணிப்புக்காக பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
வயது மூப்பு காரணமாக ஓய்வில் இருந்து வரும் ராமதாஸ், சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அனுமதிக்கப்பட்டாா். அவருக்கு பல்வேறு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிா்வாகிகள் கூறுகையில், வழக்கமான மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்காக ராமதாஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவரது உடல்நிலை தற்போது சீராகவும், நலமாகவும் உள்ளது. பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் அவா் வீடு திரும்புவாா் என்று தெரிவித்தனா்.
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