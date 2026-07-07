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தமிழ்நாடு

தமிழகத்தில் ஜூலை 12 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

தமிழகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) முதல் ஜூலை 12 பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு

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மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :7 ஜூலை 2026, 4:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) முதல் ஜூலை 12 பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சராசரி கடல் மட்டத்தில் தெற்கு குஜராத்திலிருந்து வடக்கு கேரளம் வரை காற்றழுத்தத் தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது.

இதன் காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 7) முதல் ஜூலை 12 வரை, மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

11 இடங்களில் வெயில் சதம்: திங்கள்கிழமை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டியில் அதிகபட்சமாக 105.26 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

நாகை - 104, கடலூா் - 102.94, மதுரை விமான நிலையம், புதுச்சேரி தலா - 102.02, பரங்கிப்பேட்டை - 101.84, சென்னை விமான நிலையம் - 101.66, சென்னை நுங்கம்பாக்கம் - 101.48, மதுரை நகரம் - 100.76, திருச்சி, திருத்தணி தலா - 100.58 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது.

மழை அளவு: திங்கள்கிழமை நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் அதிகபட்சமாக 30 மி.மீ. மழை பதிவானது.

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