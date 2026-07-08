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தமிழ்நாடு

முதல்வரும் ஆளுநரும் ஆழமான புரிதலோடு செயல்படுகிறார்கள்: அமைச்சர் விஸ்வநாதன்

தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்திருப்பதாவது...

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ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் | முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் - TNDIPR

Updated On :8 ஜூலை 2026, 3:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வரும் ஆளுநரும் ஆழமான புரிதலோடு செயல்பட்டு வருகிறார்கள் என்றும், இந்த உறவு தமிழக மக்களின் நலன் மற்றும் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான தன்னாட்சி சார்ந்த ஒன்றாகும் என தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் இன்று(ஜூலை 8) தெரிவித்தார்.

புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், ”புதுவை மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் புதுச்சேரி விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்கு, தமிழக அரசிடம் பேசி விரைவில் தீர்வுகாண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

திருச்செந்தூரில் புதுவை பக்தர்களுக்கான விடுதி அமைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின் படியும், ஒப்பந்தங்களின் படியும் புதுச்சேரிக்கு கிடைக்க வேண்டிய 7 டி.எம்.சி. காவிரி தண்ணீரை வழங்குவதை சீர் செய்ய வேண்டும், புதுச்சேரிக்கென தனியாக ஒரு பல்கலைக்கழகம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து தமிழக முதல்வர் விஜய்யிடன் எடுத்துகூறி உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு, ஆளுநருடன் மோதல் போக்கைக் கடைப்பிடிக்க விரும்பவில்லை, மாறாக, முதல்வரும், ஆளுநரும் மிக ஆழமான புரிதலோடு செயல்பட்டு வருகிறார்கள், இந்த உறவு தமிழக மக்களின் நலன் மற்றும் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான தன்னாட்சி (Autonomy) சார்ந்த ஒன்றாகும்” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், விரைவில் அனைத்துக் கல்லூரிகளுக்கும் துணைவேந்தர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Summary

Tamil Nadu Higher Education Minister Viswanathan stated that the Chief Minister and the Governor are working with a deep understanding, and that this relationship is rooted in autonomy aimed at safeguarding the welfare and rights of the people of Tamil Nadu.

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