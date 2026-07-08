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தமிழ்நாடு

நத்தம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது பைக் மோதி 2 பேர் பலி: பதறவைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியீடு!

சாலையின் ஓரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோட்டாா் சைக்கிள் மோதியதில் 2 பேர் பலியானது தொடர்பாக...

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விபத்தில் பலியான சிற்பக் கலைஞர் சித்திரைவேல் - லோடுமேன் பொன்னுக்காளை - டிஎன்எஸ்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 2:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே உள்ள சமுத்திராப்பட்டி பகுதியில் சாலையின் ஓரத்தில் லாரியை பழுதுபார்ப்பதற்காக நின்றிருந்த போது லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் 2 பேர் பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிவகங்கை பகுதியில் இருந்து கோயம்புத்தூர் நோக்கி விறகு ஏற்றி சென்ற லாரி திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே சமுத்திரப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி எதிரே வந்தபோது லாரியின் டயர் பஞ்சரானதால் சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டு பழுதுபார்க்கப்பட்டு வந்தது. அப்போது நத்தம் அருகே மூங்கில்பட்டியைச் சேர்ந்த சிற்பக் கலைஞர் சித்திரைவேல் என்பவர் கொட்டாம்பட்டியில் இருந்து நத்தம் நோக்கி ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகனம், லாரியின் பின்புறத்தில் வேகமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் சித்திரைவேல் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். மேலும், லாரியை பழுதுபார்த்துக் கொண்டிருந்த நத்தம் வேலாயுதம்பட்டியைச் சேர்ந்த லோடுமேன் பொன்னுக்காளை(72) மீது பைக் மோதியதில் அவர் பலத்த காயமடைந்தார். இதையடுத்து அவர் நத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் முதல் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு பின்னர் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே பொன்னுக்காளை உயிரிழந்தார்.

சம்பவம் தொடர்பாக நத்தம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த விபத்தின் பதறவைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்தில் பலியான சித்திரைவேல் பத்து நாள்களுக்கு முன்புதான் புதிய இருசக்கர வாகனத்தை(YAMAHA R15) வாங்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது  

Summary

Two killed after motorcycle crashes into a lorry parked near Natham; shocking CCTV footage released

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