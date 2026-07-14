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தமிழ்நாடு

3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!

தமிழகத்தில் 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 1:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.

இதுதொடா்பான அரசாணையை தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலா் எம்.சாய்குமாா் திங்கள்கிழமை பிறப்பித்தாா். அதன்படி, இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகளின் பெயா், இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட பதவி, பழைய பதவி (அடைப்புக்குறிக்குள்) விவரம்:

  • எச்.கிருஷ்ணனுண்ணி - கால்நடை பராமரிப்பு  மற்றும் கால்நடை மருத்துவத் துறை இயக்குநா் (தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவை நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநா்),

  • ஷில்பா பிரபாகா் சதீஷ் - தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக் கழக மேலாண்மை இயக்குநா் (தொழிலாளா் நலத்துறை ஆணையா்),

  • எஸ்.பி.அம்ரித் - தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவை நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநா் (கால்நடை பராமரிப்பு  மற்றும் கால்நடை மருத்துவத் துறை இயக்குநா்) எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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