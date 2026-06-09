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தமிழ்நாடு

ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்! பொதுப்பணித்துறை செயலராக செல்வராஜ்

தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது பற்றி...

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தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப் படம்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 7:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் ஆறு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து அரசு செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 9) அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், பொதுப்பணித்துறை செயலராக ஆர். செல்வராஜ் ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறை செயலராக சந்தீப் நந்தூரி ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நெடுஞ்சாலைத் துறை செயலராக ஜடாக் சிரு ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கைத்தறித் துறை இயக்குநராக உமா மகேஷ்வரி ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை இயக்குநராக பிரதீப்குமார் ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அழகு மீனா ஐஏஎஸ் மருத்துவத் துறை தேர்வு வாரியத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை.

அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை.

அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை.

அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை.

Summary

The government announced the transfer of six IAS officers in Tamil Nadu on Tuesday.

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