முதல்வர் விஜய்யுடன் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும தலைவர் மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா சந்திப்பு!

தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஐய்யை, தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா இன்று (ஜூலை 13) தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.
இன்று காலை தலைமைச் செயலகம் சென்ற தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான மனோஜ்குமார் சொந்தாலியா, தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றிருக்கும் விஜய்க்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.
முதல்வர் விஜய்யை 'தினமணி' ஆசிரியர் கி. வைத்தியநாதனும் இன்று சந்தித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.
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