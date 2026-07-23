தங்கம் விலை 5 நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.2,640 உயா்வு!

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,680 உயா்ந்து ரூ.1,07,440-க்கு விற்பனையானது. கடந்த 5 நாள்களில் மட்டும் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.2,640 உயா்ந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடா்ந்து உயா்ந்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த ஜூலை 18-இல் ரூ.280 உயா்ந்து ரூ.1,05,080-க்கும், வாரத் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை (ஜூலை 20) பவுனுக்கு ரூ.120 உயா்ந்து ரூ.1,05,200-க்கும், செவ்வாய்க்கிழமை ரூ.560 உயா்ந்து ரூ.1,05,760-க்கும் விற்பனையானது.
தொடா்ந்து, புதன்கிழமை விலை மீண்டும் அதிரடியாக உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.210 உயா்ந்து ரூ.13,430-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,680 உயா்ந்து ரூ.1,07,440-க்கும் விற்பனையானது. இதன்மூலம், கடந்த 5 நாள்களில் மட்டும் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.2,640 உயா்ந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயா்ந்து ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 உயா்ந்து ரூ.2.45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
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