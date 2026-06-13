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தமிழ்நாடு

ஜூன் 13: தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்!

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.480 உயா்ந்து ரூ.1,10,880-க்கு விற்பனையாவது குறித்து..

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தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்! - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூன் 2026, 10:25 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.480 உயா்ந்து ரூ.1,10,880-க்கு விற்பனையாகிறது.

சா்வதேச காரணங்களால் கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை தொடா்ந்து குறைந்த வண்ணம் இருந்தது. கடந்த 2 நாள்களில் மட்டும் பவுனுக்கு ரூ.5,600 குறைந்து வியாழக்கிழமை பவுன் ரூ.1,08,000-க்கு விற்பனையான நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.300 உயா்ந்து ரூ.13,800-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.2,400 உயா்ந்து ரூ.1,10,400-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில் சனிக்கிழமை(ஜூன் 13) கிராமுக்கு ரூ.60 உயா்ந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.60 உயா்ந்து ரூ.13,860-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.480 உயா்ந்து ரூ.1,10,880-க்கும் விற்பனையாகிறது.

அதேபோல், வெள்ளி விலையும் கிராம் ரூ.5 உயா்ந்து ரூ.270-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 உயா்ந்து ரூ.2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Regarding the price of gold rising by Rs. 480 per sovereign on Saturday to sell at Rs. 1,10,880...

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