ஜூன் 27 தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று தங்கம் பவுனுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்தது?

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை இருமுறை உயர்ந்த நிலையில், சனிக்கிழமை காலை பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து, ரூ.1,06,960-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த ஜூன் 22-இல் பவுன் ரூ.1,08,800-க்கும், ஜூன் 23-இல் பவுனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.1,08,480-க்கும், ஜூன் 24-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,680 குறைந்து ரூ.1,06,800-க்கும் விற்பனையானது.
வியாழக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,680 குறைந்து ரூ.1,05,120-க்கும் விற்பனையான நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை கிராமுக்கு ரூ.80 உயா்ந்து ரூ.13,220-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.640 உயா்ந்து, ரூ.1,05,760-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து, மாலை வா்த்தகம் நிறைவடைவதுக்கு முன்பு மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.80 உயா்ந்து ரூ.13,300-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.640 உயா்ந்து ரூ.1,06,400-க்கும் விற்பனையானது. இதன்மூலம் ஒரே நாளில் பவுன் ரூ.1,280 உயா்ந்தது.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை காலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயா்ந்து ரூ.13,370-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து, ரூ.1,06,960-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நிலவரம்
வெள்ளி நேற்றைய விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2.45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Gold and Silver Price Status for June 27
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