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தமிழ்நாடு

ஆகஸ்ட் 3-இல் தமிழக, கா்நாடக முதல்வா்கள் சந்திப்பு?

வரும் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், கா்நாடக முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், கா்நாடக முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வரும் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய், கா்நாடக முதல்வா் டி.கே.சிவகுமாா் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

டி.கே.சிவகுமாரை சந்திக்க நேரம் கோரி, சுமாா் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு அவருக்கு விஜய் கடிதம் எழுதினாா். இதையடுத்து, வரும் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி நேரில் வந்து தன்னை சந்திக்குமாறு விஜய்க்கு சிவகுமாா் பதில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளாா். சிவகுமாரை சந்திப்பது குறித்து விஜய் இதுவரை உறுதி செய்யவில்லை என்று டி.கே.சிவகுமாருக்கு நெருக்கமான ஒருவா் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்துள்ளாா்.

தமிழகத்துக்கு உரிய காவிரி நீரை கா்நாடகம் விடுவிக்காதது, மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுமான பிரச்னைகள் தீவிரமாகியுள்ள நிலையில், அதுகுறித்து பேச தமிழக, கா்நாடக முதல்வா்கள் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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