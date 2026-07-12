முதல்வரைச் சந்திக்க முடியவில்லையே! சின்னதிரை நிர்வாகிகளின் ஆதங்கம்!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகியும் முதல்வர் சி.ஜோசப் விஜயை சந்திக்க அப்பாயின்ட்மென்ட் கிடைக்காததால் வருத்தத்தில் இருக்கின்றனர் சின்ன திரை சங்க நிர்வாகிகள்.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதன் முறையாக ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம். விஜய் முதல்வராகப் பதவி ஏற்ற உடனேயே தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம், தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் சங்கம், சீரியல் தயாரிப்பாளர் சங்கம் முதலான சில சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் மரியாதை நிமித்தமாக முதல்வரைச் சந்தித்து வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர்.
இத்தனைக்கும் விஜய் கட்சியைத் தொடங்கியது முதல் தேர்தல் வரை திரைத்துறையில் அவருக்குப் பெரிதாக வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனால், வெற்றிக்குப் பின்னர் வரிசையாக வாழ்த்துச் சொன்னார்கள். பலர் நேரில் சென்று வாழ்த்திவிட்டு வந்தனர்.இந்தப் பின்னணியில் சின்ன திரை நடிகர் சங்க நிர்வாகிகளும் முதல்வரைச் சந்தித்து வாழ்த்துச் சொல்ல நேரம் கேட்டு கடிதம் கொடுத்தார்களாம். இதுவரை முதல்வர் அலுவலகத் தரப்பிலிருந்து அப்பாயின்ட்மென்ட் கிடைக்கவில்லை என்கிறார்கள்.
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