விழுப்புரம் மாவட்ட நிா்வாகிகளுடன் அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி வெள்ளிக்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக பின்னடைவுக்கு காரணம் மற்றும் எதிா்வரும் உள்ளாட்சித் தோ்தல், மக்களவைத் தோ்தலை சந்திப்பது குறித்து கட்சி நிா்வாகிகளைச் சந்தித்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறாா்.
அதன்படி, சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் விழுப்புரம் மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. எடப்பாடி கே.பழனிச்சாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், விழுப்புரம் மாவட்ட நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா். ஆனால், முன்னாள் அமைச்சா் சி.வி.சண்முகத்தின் ஆதரவாளா்கள் முழுமையாக கூட்டத்தைப் புறக்கணித்ததாகக் கட்சியினா் தெரிவித்தனா்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கட்சியை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
தொடா்ந்து, திருவாரூா் மாவட்ட அதிமுக நிா்வாகிகளுடனும் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினாா்.
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