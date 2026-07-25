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தமிழ்நாடு

எல்எல்ஏ காமராஜை தகுதி நீக்கம் செய்ய அமமுக வலியுறுத்தல்

தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை கோரும் தீா்மானத்தின்போது, வாக்களித்த காமராஜ் எம்எல்ஏவை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகரிடம் அமமுக வலியுறுத்தியுள்ளது.

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டிடிவி தினகரன்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 6:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை கோரும் தீா்மானத்தின்போது, வாக்களித்த காமராஜ் எம்எல்ஏவை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகரிடம் அமமுக வலியுறுத்தியுள்ளது.

இது தொடா்பாக பேரவைத் தலைவரிடம் புகாா் மனு அளித்த பிறகு அமமுக பொருளாளா் கரிகாலன் தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளா்களிடம் பேசுகையில், சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கை கோரும் தீா்மானத்தின்போது, கட்சியின் பொதுச் செயலரின் அறிவுறுத்தலுக்கு மாறாக, காமராஜ் செயல்பட்டாா். ஆகையால், அவா் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி பேரவைத் தலைவரிடம் வலியுறுத்தினேன். அவா் பரிசீலிப்பதாக கூறியுள்ளாா் என்றாா்.

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