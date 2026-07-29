பழனி முருகன் கோயிலின் ரூ. 100 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் மோசடி: 3 பேர் கைது

பழனி முருகன் கோயிலுக்குச் சொந்தமான சுமார் ரூ. 100 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை, போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி வெறும் ரூ. 2 கோடிக்கு மோசடியாகப் பதிவு செய்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், மூன்று பேரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அடிவாரம் சந்நிதி வீதியில் தண்டபாணி சுவாமிகள் அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான 1.40 ஏக்கா் நிலம், போலி ஆவணங்கள் மூலம் முறைகேடாக ஜூலை 6 ஆம் தேதி பத்திரப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த முறைகேடு குறித்து பழனி கோயில் கண்காணிப்பாளா் (நிலங்கள் பிரிவு) ச.முருகானந்தம் புகாரளித்தாா்.
இதன்பேரில் நிலத்தை முறைகேடாக பதிவு செய்த சாா் பதிவாளா் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், போலி அறக்கட்டளை நிா்வாகி முருகதாஸ் சுவாமிகள், நிலத்தை வாங்கிய சேதுபதி, வெள்ளைத்துரை ஆகிய 4 போ் மீது சிபிசிஐடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக திண்டுக்கல் மற்றும் பழனியில் முகாமிட்டுள்ள சிபிசிஐடி போலீசார், கோயில் அலுவலர்கள், சார்பதிவாளர் என பலரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மூன்று பேர் கைது
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை காலை திருப்பூர் மாவட்டம், மடத்துக்குளம் தாலுகா பாப்பான் குளத்தைச் சேர்ந்த வெள்ளைய்துரை (60), திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தாலுகா ஏசிசி சாலை கவுண்டன் குளத்தைச் சேர்ந்த அன்வர்தீன் (65) மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டம் சாலாமேடு காமராஜர் நகர் 2-வது குறுக்குத் தெருவைச் சேர்ந்த முருகதாஸ் (56) ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்தனர். இவர்கள் மூன்று பேர் மீதும் பிஎன்எஸ் சட்டப் பிரிவுகள் 318(4), 336(3), 340(2), 49 மற்றும் 61(2)-ன் கீழ் சிபிசிஐடி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் வைத்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
நில மோசடி தொடர்பான புகார் வெளிவந்ததைத் தொடர்ந்து, சர்ச்சைக்குரிய சொத்துக்கான பதிவை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்தது. அப்போது பணியில் இருந்த சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனும் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். நடைபெற்று வரும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளரிடம் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் சமீபத்தில் பல மணி நேரம் விசாரணை நடத்தியதாகத் தெரிவித்தனர். பதிவு நடவடிக்கையின் போது போலியான ஆவணங்கள் எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன என்பது குறித்து சிபிசிஐடி போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் சொத்து விவகாரத்தில் தனி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு
கோயில் சொத்துக்கள் தொடர்பான மற்றொரு நிகழ்வில், மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் இணை ஆணையர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கோயிலுக்குச் சொந்தமான ரூ. 60 கோடி மதிப்புள்ள சொத்தை முறைகேடாக பத்திரப் பதிவு செய்த முன்னாள் வட்டாட்சியா் உள்பட 19 போ் மீது மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
வருவாய்த்துறை ஆவணங்கள் திருத்தப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு
மதுரையில் உள்ள அந்தச் சொத்து, கோயிலின் ஆன்மீக மற்றும் அறப்பணிகளுக்காக புதுக்கோட்டை துரைராணி என்பவரால் கட்டளை ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டு, அது கடந்த 1930-ஆம் ஆண்டு சென்னை சைதாப்பேட்டை சாா் பதிவாளா் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உயில் மூலம் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும், உயில் நிபந்தனைகளின்படி, அந்தச் சொத்தை விற்கவோ, அடமானம் வைக்கவோ அல்லது உரிமை மாற்றம் செய்யவோ அனுமதி இல்லை என மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் தெரிவித்தனர். சட்டவிரோதப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் வகையில், வருவாய்த்துறை மற்றும் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தின் முன்னாள் அதிகாரிகளுடன் சில தனிநபர்கள் கூட்டு சேர்ந்து நில ஆவணங்களைத் திருத்தியதாகப் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒவ்வொருவரின் பங்கும் குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கோயில் நிலம் தொடர்பான வழக்குகள் ஏன் முக்கியமானவை?
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கோயில் சொத்துக்கள் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. கோயில் நிலங்களைச் சட்டவிரோதமாக மாற்றுதல், ஆக்கிரமிப்பு அல்லது போலியான பதிவு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் பெரும்பாலும் குற்றவியல் விசாரணைகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன; ஏனெனில் இந்த சொத்துக்கள் ஆன்மீக, அறப்பணி மற்றும் பொது நலச் செயல்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டவை. கோயில் சொத்துக்கள் தொடர்பான முறைகேடுகள் குறித்து விசாரிக்க மாநில அரசு மேற்கொண்டு வரும் தொடர் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாகவே இந்தச் சமீபத்திய கைது நடவடிக்கைகள் அமைந்துள்ளன.
பழனி கோயில் நில முறைகேடு விவகாரத்தையடுத்து, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் கோயில்களிலும் இதுபோன்ற நில பிரச்னை சம்பந்தமாக புகாா் அளிக்க தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அண்மையில் அறிவுறுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Three arrested in Rs 100 crore Palani Murugan Temple land Fraud Case
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் சொத்து முறைகேடு: முன்னாள் வட்டாட்சியா் உள்பட 19 போ் மீது வழக்கு
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