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தமிழ்நாடு

இன்றைய (ஜூலை 29) செய்திகள் - நேரலை!

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இன்றைய (ஜூலை 29) செய்திகள் - நேரலை!

மு.க. ஸ்டாலின் | விஜய் | செந்தில் பாலாஜி

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :29 ஜூலை 2026, 11:00 am IST
5:30 am, 29 ஜூலை 2026

எம்.பி.க்கள் போராட்டம்

அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடை திருட்டு விவகாரத்தில் பாஜகவை கண்டித்து நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அயோத்தி நன்கொடை திருட்டு! நாடாளுமன்றத்தில் எம்.பி.க்கள் போராட்டம்!

அயோத்தி நன்கொடை திருட்டு! நாடாளுமன்றத்தில் எம்.பி.க்கள் போராட்டம்!

5:12 am, 29 ஜூலை 2026

நீட் வினாத்தாள் கசிவு!

நீட் வினாத்தாள் கசிவு வழக்கின் குற்றப்பத்திரிகையைப் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ள சிபிஐ தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்ட நிலையில், விசாரணையை தில்லி விரைவு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு! விரைவு நீதிமன்றத்தில் அவகாசம் கோரிய சிபிஐ!

நீட் வினாத்தாள் கசிவு! விரைவு நீதிமன்றத்தில் அவகாசம் கோரிய சிபிஐ!

4:10 am, 29 ஜூலை 2026

கொளத்தூரில் மறுவாக்கு எண்ணிக்கை!

முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த கொளத்தூர் தொகுதியில் மறுவாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. மொத்தமாக 14 மின்னணு எந்திரங்களில் வாக்குகள் எண்ணப்படுகிறது.

4:10 am, 29 ஜூலை 2026

செந்தில் பாலாஜி வீடு, ஆதரவாளர்கள் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை

கரூரில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் வீடு மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் வீடுகளில் திருச்சி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குறிப்பு போலீசார் புதன்கிழமை காலை 6 மணி முதல் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

4:10 am, 29 ஜூலை 2026

சென்னை – செய்யாறு இடையே 4 வழிச்சாலை: திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து!

சென்னை - செய்யாறு சிப்காட் பகுதியை இணைக்க நான்கு வழி சாலை அமைப்பதற்காக போடப்பட்ட டெண்டரை தமிழ்நாடு அரசு ரத்து செய்துள்ளது.

சென்னை – செய்யாறு இடையே 4 வழிச்சாலை: திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து!

சென்னை – செய்யாறு இடையே 4 வழிச்சாலை: திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து!

4:10 am, 29 ஜூலை 2026

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 29) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தகவல்கள் தொடர்பான வழக்கு, துணைவேந்தர்கள் நியமன வழக்கு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 29) விசாரணைக்கு வருகின்றன.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 29) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 29) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

4:10 am, 29 ஜூலை 2026

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் -1 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

தமிழக அரசுப் பணிகளுக்கான டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 பதவிகளுக்கான தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் -1 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் -1 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

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