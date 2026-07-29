உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை பெற தவறிய தவெக அரசு! மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்

மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தமிழ்நாட்டுக்கு என்று இருந்த 151 உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்பு இடங்களை பெற தவறிவிட்ட தவெக அரசுக்கு தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, இது குறித்து தமிழ்நாடு மருத்துவர்கள் சங்கம் கண்டனம் வெளியிட்டிருந்த நிலையில், திமுக தலைவர் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் இது குறித்து பதிவிட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், ஆறாண்டுகளுக்கு முன் இதே நாளில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 27% இடஒதுக்கீட்டைத் தி.மு.க. போராடிப் பெற்றுத் தந்தது. ஆனால் இன்றோ, மருத்துவப் படிப்பில் தமிழ்நாட்டின் இடங்களை இழக்கும் செய்தி வந்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்களைக் காற்றில் பறக்கவிட்ட த.வெ.க. அரசு; உச்சநீதிமன்றத்தில் வாய்பொத்தி நின்ற தமிழ்நாடு அரசு வழக்கறிஞர்கள் என்று கடுமையான விமர்சனத்தை முன் வைத்துள்ளார்.
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இப்படி பல கேள்விகளை இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துவர்கள் எழுப்புகிறார்கள்.
எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் தொண்டாற்ற இருந்த 151 உயர்சிறப்பு அரசு மருத்துவர்களை இழந்திருக்கிறோம். இலட்சக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு மக்களின் உயிர்ப்பிரச்சினை இது.
த.வெ.க. அரசு இதில் உரிய விளக்கத்தை நம் அரசு மருத்துவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் அளித்தாக வேண்டும்! என்று வலியுறுத்தியிருக்கிறார் மு.க. ஸ்டாலின்.
பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும், இது குறித்து கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.
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