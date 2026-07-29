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தமிழ்நாடு

151 உயா் சிறப்பு மருத்துவ இடங்கள்: அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு வழங்குகிறது தமிழக அரசு

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி, தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 151 உயா் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு தமிழக அரசு வழங்க உள்ளது.

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தமிழக அரசு - கோப்புப்படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 1:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி, தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 151 உயா் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு தமிழக அரசு வழங்க உள்ளது.

கட் ஆஃப் மதிப்பெண்ணை குறைத்து அந்த இடங்களை நிரப்ப மத்திய கலந்தாய்வுக் குழு முடிவு செய்தால், அதில் 50 சதவீத இடங்களை தமிழகத்துக்கே திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதற்கு மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளாா்.

சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் விருது வழங்கும் விழாவில் செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ் கூறியதாவது: உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு வரவேற்கத்தக்கது. கலந்தாய்வில் கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்களைக் குறைத்து காலியிடங்களை நிரப்ப மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழு முடிவெடுத்தால், நிரப்பப்படாத அந்த உயா் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களில் 50 சதவீதத்தை மீண்டும் மாநில அரசுக்கே ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் காலி இடங்களை மாநில அரசு ஒப்படைத்த பிறகே கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்களைக் குறைத்து அந்த இடங்களை மத்திய கலந்தாய்வுக் குழு நிரப்பி வருகிறது.

தற்போது வெளியாகி இருக்கும் உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பு நமது மருத்துவ இடங்கள் தமிழகத்தைச் சோ்ந்தவா்களுக்கே கிடைப்பதை உறுதி செய்துள்ளது என்றாா் அவா்.

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