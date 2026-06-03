கடலாடி அருகே சுமாா் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமையான தமிழி (தமிழ் பிராமி) கல்வெட்டு கண்டறியப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கடலாடி வட்டம், ஆப்பனூா் அருகே ஆண்டியேந்தல் கிராமத்தில் அரியநாச்சியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. ஆப்பனூரைச் சுற்றியுள்ள 448 கிராம மக்கள் இந்த அம்மனை குல தெய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனா். இங்கு சோழா்களின் குல தெய்வமான நிசும்பசூதனி அரியநாச்சி அம்மனாக அருள்பாலிக்கிறாா்.
இந்தக் கோயிலில் துரட்டி ஆதொண்டை மரம் தல விருட்சமாக உள்ளது. இந்தக் கோயிலின் தெற்கே ஒரு தனிக் கல்லில் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமையான நடுகல் தமிழி (தமிழ் பிராமி) கல்வெட்டு உள்ளது. ராமநாதபுரத்தில் கிடைத்த முதல் நடுகல் தமிழிக் கல்வெட்டு இதுவாகும். இந்தக் கல்வெட்டு உறுதியற்ற வெண்பாறைக் கல்லில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மூன்றரை அடி நீளமும், ஒன்றரை அடி அகலமும் கொண்டது.
இந்தக் கல்வெட்டை கமுதியை அடுத்த பேரையூரைச் சோ்ந்த தொல்லியல் ஆா்வலா் முனியசாமி கண்டறிந்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் கூறியதாவது:
ஆப்பனூா் அரியநாச்சியம்மன் கோயில் அருகே கிடைத்த கல்வெட்டு தொடா்பான தகவலை மதுரை பாண்டிய நாட்டு வரலாற்று ஆய்வு மையச் செயலரும், தொல்லியல் அறிஞருமான சாந்தலிங்கம், உதவி ஆய்வாளா் உதயகுமாா் ஆகியோரது உதவியுடன் ஆய்வு செய்தோம்.
இந்த ஆய்வில் ஆப்பன்னூா் ஏறிய் மாண்டு விழுந்த அத்தியன் கீரன் கல் என்ற செய்தி மூன்று வரிகளில் பதிவாகி உள்ளது. அதாவது ஆப்பனூருடன் சண்டையிட்டு இறந்த அத்தியன் கீரன் என்ற வீரனுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகல் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் அத்தியன் என்பது தந்தையாகவும், கீரன் மகனாகவும் இருக்கலாம். எழுத்தமைப்பின் அடிப்படையில் இந்தக் கல்வெட்டின் காலம் கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டு ஆகும். சுமாா் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆப்பனூா் என்ற கிராமத்தின் பெயா் கல்வெட்டில் பதிவாகியிருப்பது வியப்பளிக்கிறது.
மேலும், இந்தக் கோயிலிலுள்ள மற்ற சேதுபதி மன்னா்கள் கால கல்வெட்டுகளிலும் இரண்டு இடங்களில் ஆப்பனூா் என்ற பெயா் பதிவாகிவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இதற்கு முன்பு தேரிருவேலி, அழகன்குளம் அகழாய்வுகளில் கிடைத்த சங்க காலப் பானைகளில் பல்வேறு தமிழி எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால், ஒரு கல்லில் தமிழி (தமிழ் பிராமி) எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். மேலும், பிறமொழிக் கலப்பில்லாமல் தூயத் தமிழில் பொறிக்கப்பட்டிருப்பது இந்தக் கல்வெட்டின் சிறப்பு. இதைப் பாதுகாப்பது நமது கடமை என்றாா் அவா்.