Dinamani
சென்னை தலைமைச் செயலகம் வெளியே புகைமூட்டம்! மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறல்! புலி விவகாரம்! முதல்வர் விஜய்க்கு எதிரான மனுவைத் திரும்பப் பெற்ற மனுதாரர்! நிதின் நபினுடன் அண்ணாமலை சந்திப்பு! ஆட்சி நடத்துவதற்கான ‘கோர்ஸ்’ முடியும்வரை மக்கள் மடிய வேண்டுமா? இபிஎஸ் கேள்விசிபிஎஸ்இ மறுமதிப்பீட்டு தளம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது! முழு விவரம்! ராஜாவின் ராஜாங்கம் தொடரட்டும்! மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து!இடைத்தேர்தலில் போட்டியில்லை! திருமாவளவன்நீங்கள் ஒரு பைத்தியம்; சிறையில் இருந்திருப்பீர்கள்! நெதன்யாகுவை எச்சரித்த டிரம்ப்!
/
தமிழ்நாடு

வாழ்த்து தெரிவித்தவர்களுக்கு நன்றி! விடியோ வெளியிட்ட இளையராஜா!!

வாழ்த்து தெரிவித்தவர்களுக்கு நன்றி கூறி இளையராஜா விடியோ வெளியிட்டது பற்றி...

News image

இளையராஜா - DIN

Updated On :2 ஜூன் 2026, 12:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நேரிலும் செய்திகள் வாயிலாகவும் வாழ்த்து தெரிவித்தவர்களுக்கு நன்றி என இளையராஜா விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

இசைஞானி இளையராஜா இன்று(ஜூன் 2) தனது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுவதையடுத்து அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.

அதேபோல பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் பலரும் சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று வாழ்த்து கூறினர்.

இளையராஜாவும் வீட்டிற்கு வெளியே வந்து ரசிகர்கள் அனைவரின் வாழ்த்துகளையும் பெற்று நன்றியும் தெரிவித்துக்கொண்டார்.

அதேபோல முதல்வர் ஜோசப் விஜய், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக வாழ்த்து கூறிய நிலையில் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து இளையராஜா ஒரு விடியோ ஒன்றைப் பதிவிட்டுள்ளார்.

விடியோவில் "பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்க நேரில் வந்திருந்தும் செய்திகள் மூலமாகவும் வாழ்த்துத் தெரிவித்த அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். முக்கியமாக முன்னாள் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்துத் தெரிவித்திருந்தார். அவருக்கு நன்றி.

என் மீது இவ்வளவு அன்பும் பாசமும் வைத்து நாடு முழுவதிலும் இருந்து, தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் வந்த அன்பு உள்ளங்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" என்று பேசியுள்ளார்.

Summary

Thank you to everyone who sent their wishes: Ilaiyaraaja releases a video

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ராகதேவனின் இசையும் இசைக்குழுவும் போற்றுதலுக்குரியதே...

ராகதேவனின் இசையும் இசைக்குழுவும் போற்றுதலுக்குரியதே...

'இளையராஜா' என்ற பெயர் எப்படி வந்தது? இளையராஜாவே சொன்ன தகவல்!

'இளையராஜா' என்ற பெயர் எப்படி வந்தது? இளையராஜாவே சொன்ன தகவல்!

அரசியல் சர்ச்சைகளுக்கு அடங்காத இசை!

அரசியல் சர்ச்சைகளுக்கு அடங்காத இசை!

இளையராஜாவுடன் இணைந்த முன்னணி இயக்குநர்கள்!

இளையராஜாவுடன் இணைந்த முன்னணி இயக்குநர்கள்!

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி