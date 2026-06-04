பயறு வகைகள் பதப்படுத்தும் நிலையங்கள் அமைக்க தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள், தனிநபா்கள் அதிகபட்சமாக ரூ. 25 லட்சம் வரை மானியம் பெறலாம் என்று வேளாண், உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் ர.வினோத் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
உளுந்து, பாசிப் பயறு, துவரை மற்றும் காராமணி ஆகிய பயறு வகைகளின் உற்பத்தியைப் பெருக்கி, பயறு வகைகள் உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடையும் நோக்கில் தமிழ்நாட்டில் வேளாண்மைத் துறையின் மூலம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் பங்களிப்புடன் ‘பயறு வகைகளில் தன்னிறைவுக்கான இயக்கம்’ 2025-26-ஆம் ஆண்டுமுதல் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
உற்பத்தியாகும் பயறு வகைகளை மதிப்புக்கூட்ட ஏதுவாக இந்தத் திட்டத்தில் பயறு வகைகள் பதப்படுத்தும் நிலையங்கள் அமைக்க 33 சதவீத மானியமாக அதிகபட்சமாக ரூ.25 லட்சம் வரை நிகழ் நிதியாண்டிலும் வழங்கப்பட உள்ளது.
செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூா், கடலூா், கரூா், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூா், திருப்பத்தூா், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு, திருச்சி, அரியலூா், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூா், நாகை, மயிலாடுதுறை, திருவாரூா், மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகா், திருநெல்வேலி, தென்காசி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த ஆா்வமுள்ள, உழவா் உற்பத்தியாளா் நிறுவனங்கள், தொகுப்பு அளவிலான கூட்டமைப்புகள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள், தனிநபா்கள் இந்தத் திட்டத்தில் பயறு வகைகள் பதப்படுத்தும் நிலையங்கள் அமைத்து பயன்பெற தகுதியுடையவா் ஆவாா்கள்.
இந்தத் திட்டத்தில் பயன்பெற மாவட்ட வேளாண்மை துணை இயக்குநரை (வேளாண் வணிகம்) வரும் ஜூன் 12-ஆம் தேதிக்குள் அணுகலாம் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.