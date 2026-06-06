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தமிழ்நாடு

கோவை, நீலகிரிக்கு இன்றும் மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

மிக கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி..

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மிக கனமழை எச்சரிக்கை - file photo

Updated On :6 ஜூன் 2026, 3:00 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் கோவை, நீலகிரிக்கு இன்றும்(ஜூன் 6) மிக கனமழை எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.

• சுமார் 3.1 கிமீ உயரத்தில் வடக்கு கேரளா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக, இன்று தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும்,

தென்காசி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகள், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பூர், விருதுநகர் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கனமழையும் பெய்யக்கூடும்.

Summary

The Meteorological Department has issued a warning for very heavy rainfall in Coimbatore and the Nilgiris in Tamil Nadu for today (June 6) as well.

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