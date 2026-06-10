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தமிழ்நாடு

அமைச்சா் குறித்து அவதூறு கருத்து: மாரிதாஸ் பிணையில் விடுவிடுப்பு

தமிழக தொழில் துறை அமைச்சா் கீா்த்தனா குறித்து அவதூறு கருத்து தெரிவித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட யூடியூப்பா் மாரிதாஸ் நீதிமன்றத்தில் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டாா்.

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யூடியூபர் மாரிதாஸ் - கோப்புப்படம்.

Updated On :10 ஜூன் 2026, 3:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக தொழில் துறை அமைச்சா் கீா்த்தனா குறித்து அவதூறு கருத்து தெரிவித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட யூடியூப்பா் மாரிதாஸ் நீதிமன்றத்தில் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டாா்.

மதுரை சூரியாநகரைச் சோ்ந்த மாரிதாஸ். பாஜகவின் ஆதரவாளரான இவா், யூடியூப்பில் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகிறாா். அண்மை காலமாக தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக தலைமையிலான அரசை மாரிதாஸ் கடுமையாக விமா்சித்து வருகிறாா்.

அண்மையில், தமிழக தொழில் துறை அமைச்சா் கீா்த்தனா குறித்து மாரிதாஸ் விமா்சித்தாா். இது சா்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட புகைப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டு, அமைச்சரின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலும், இழிவாகவும் ஆபாசமாகவும் கருத்து பதிவிட்டதாக மாரிதாஸ் மீது புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதுதொடா்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா், மாரிதாஸ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இதையடுத்து சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் மாரிதாஸ் மதுரை திங்கள்கிழமை கைது செய்து, சென்னை அழைத்து வந்தனா்.

விசாரணைக்குப் பின்னா் அன்று நள்ளிரவு சைதாப்பேட்டை 17 -ஆவது நீதித்துறை நடுவா் மன்ற நடுவா் ராம்குமாா் முன் ஆஜா்படுத்தப்பட்டாா். இதையடுத்து மாரிதாஸை பிணையில் விடுவித்து நீதித்துறை நடுவா் ராம்குமாா் உத்தரவிட்டாா்.

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