ஜூன் மாதத்தில் வருகிறது 3 நாள்கள் விடுமுறை!

கோடை விடுமுறைக்குப் பிறகு பள்ளிகள் திறந்திருக்கின்றன. கல்லூரிகளும் ஜூன் மாதம் இறுதி அல்லது ஜூலையில் திறக்கப்படும். பொதுவாகவே ஜூன் மாதத்தில் அரசு விடுமுறையே இருக்காது என்று சொல்வார்கள்.
ஆனால், இந்த ஜூன் மாதத்தில் ஒரு அரசு விடுமுறை வருகிறது. அதுவும் மிக சூப்பராக வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமையன்று வருவதால் பலருக்கும் குதூகலமான செய்தியாக உள்ளது.
ஜூன் 26ஆம் தேதி மொஹரம் பண்டிகையன்று அரசு விடுமுறை நாள். அடுத்தடுத்து நாள்களும் விடுமுறைதான்.
அதாவது வெள்ளிக்கிழமை, அதற்கு அடுத்து நான்காவது சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை என மூன்று நாள்கள் சேர்ந்து விடுமுறையாக வருகிறது.
பள்ளி, கல்லூரிகள், வங்கிகள், அரசு நிறுவனங்களுக்கு இந்த விடுமுறை கிடைக்கும். சில மாநிலங்களுக்கு மட்டும் இது பொருந்தாது. சில பள்ளி, கல்லூரிகள் சனிக்கிழமை வகுப்புகளை நடத்தலாம்.
சிலர், கோடை விடுமுறையில் சுற்றுலா செல்லாவிட்டால், இந்த விடுமுறையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
Summary
A three-day holiday is coming up in June!
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