ஜூன் 17-ல் திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்

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திமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் ஜூன்17ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஜூன் 17, மாலை 6 மணிக்கு இந்த கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டத்தில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாது கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
ஜூன் 18-ஆம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடக்கவிருக்கிறது.
Summary
The meeting of DMK MLAs is scheduled to take place on June 17.
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